Hamraoui reclama al PSG 3,5 millones por acoso moral tras haber sido agredida en 2021

El club, sin embargo, aclaró haber cumplido con todo lo necesario por el bienestar de la antigua internacional francesa tras la agresión y aseguró que la jugadora -que pasó por equipos como el Barcelona y el América de México y que actualmente está en un club de Arabia Saudí- intenta ahora aprovecharse de que el PSG es un club económicamente muy solvente.

La Magistratura del Trabajo de París anunció que la decisión se hará pública el 16 de diciembre de 2025, el mismo día que se pronunciará también sobre el caso de Kylian Mbappé, que también ha demandado a su antiguo club por acoso moral.

En noviembre de 2021, Hamraoui recibió una paliza a la vuelta de una cena del equipo tras haber sido abordada por unos desconocidos en un semáforo mientras la propia Diallo conducía.

La investigación sobre el rocambolesco caso terminó a inicios de este año, con la inculpación de Diallo y de otras seis personas, pero aún no hay fecha para el juicio.

La competencia deportiva es una de las pistas de este caso, pues tanto Hamraoui como Diallo peleaban por un puesto de titular el PSG y en la selección francesa.

Al poco tiempo de conocerse el escándalo, parte de la hinchada parisina y el vestuario del PSG se posicionó a favor de Diallo, a la que se vio como una víctima de acusaciones falsas.