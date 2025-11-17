La plataforma que se postula como alternativa al "personalismo" de Laporta en el Barcelona

Más de 600 personas se congregaron en Barcelona para escuchar las propuestas de la plataforma con la que los grupos de socios 'Si al futur', que lidera Font, 'Seguiment FCB', 'Suma Barça' y 'Dignitat Blaugrana', entre otros, pretenden unir sus fuerzas para concurrir a las elecciones que deben celebrarse entre los meses de marzo y junio del próximo año.

La puesta de largo de este proyecto fue propia de un mitin electoral, con los asistentes al acto, entre ellos Xavi Hernández, exentrenador y exjugador del primer equipo, rodeando un escenario circular, con cuatro pantallas gigantes de fondo.

Además de la leyenda azulgrana, otros jugadores del primer equipo como Óscar López, exdirectivos como Gabriel Masfurroll, Amador Bernabéu -abuelo de Gerard Piqué-, Everist Murtra y Sixte Cambra, entre otros, así como, representantes de la sociedad civil como el fundador de Open Arms, Óscar Camps, acudieron al evento.

La presentación buscó dar voz a distintos sectores del barcelonismo. Intervinieron más de diez personas relacionadas de una u otra manera con el club como el exjefe de fisioterapeutas del club Francesc Cos; Jaume Guardiola, expresidente de la comisión económica de la entidad y exconsejero delegado del Banco Sabadell; y Antoni Guil, presidente de la Confederación Mundial de Peñas.

Tras estas intervenciones, Font subió al escenario y entonó un discurso de algo menos de cinco minutos en el que dejó claro que el "nuevo proyecto va mucho más allá" de su persona, pues recordó que "unos colectivos" de socios han llegado a la conclusión de que el Barça tiene delante dos caminos "pero sólo uno es honestamente correcto".

"El primero es el camino del personalismo, la improvisación, que a veces es divertido y a veces vergonzoso. El camino del líder que manda con una solo voz", aseveró Font, que sin mencionar en ningún momento a Laporta dijo que el proyecto actual es el "de los aplausos y el autoengaño que se aleja de la excelencia".

Por ello, insistió en que existe otra alternativa, que es la de los socios que "escuchan, planifican y no buscan el beneficio personal" y que abogan por "el respeto y la honestidad" de un Barça "para todos y para todas".

Antes de Font, Jaume Guardiola, uno de los hombres fuertes del movimiento en materia económica, recordó que el club tiene "una deuda neta entre 900 y 1000 millones de euros" y, en este sentido, opinó que si se hace "una buena gestión económica" el riesgo de convertirse en una sociedad anónima se minimizaría.

'Nosaltres' también recibió el apoyo del presidente de la Confederación Mundial de Peñas, Antoni Guil, que señaló que se debe superar la relación "negativa y casposa" de "amiguismo y trato clientelar" de la actual junta con algunas peñas.

Además, Albert Yarza, miembro de la grada de animación que el pasado año fue clausurada por la junta directiva de Laporta, señaló que es de "vital importancia" que exista un grupo en el Spotify Camp Nou que anime de "forma incondicional" a los jugadores.

El acto se cerró con miembros de las plataformas que forman parte de 'Nosaltres' subiendo al escenario explicando de manera breve los motivos por los que emprenden este proyecto.

Rodeado de sus compañeros de viaje, Font ondeó dos banderas -una con los colores del club y la otra de Cataluña- y entonó unas últimas palabras: "Cuando el Barça es de todos, es imparable y, cuando es imparable, Barcelona y Cataluña son imparables. ¡Visca el Barça y visca Cataluña!".