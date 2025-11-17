Montella, pese a que el grupo está virtualmente sentenciado: "No será como un amistoso"

"Queremos ganar cada partido que juguemos. Hemos preparado todo muy bien y haremos todo lo posible para conseguir el resultado positivo que buscamos", ha señalado Montella, cuya selección debería ganar por siete goles de diferencia a España para descabalgarla del único puesto que da plaza directa para el Mundial.

El entrenador napolitano, en su comparecencia de prensa en el estadio La Cartuja, donde se disputará el partido, aseguró que ha "obtenido los resultados que quería en el grupo", en el que ha ganado todos sus encuentros, "excepto en el partido de ida" contra España (0-6), y se ha felicitado por haber "marcado quince goles en los últimos cinco partidos".

"¿Hubo alguna época en el pasado en la que se marcó esta cifra?", se preguntó el que fuera entrenador del Sevilla durante unos meses en la temporada 2017-18, en la que tuvo en su cuadro técnico como colaborador a su compatriota Enzo Maresca, ahora entrenador del Chelsea inglés.

Vincenzo Montella advirtió que para competir frente a España, Turquía deberá "estar más equilibrada que en el primer partido" porque es capaz de "hacer un buen fútbol de ataque", pero que es "consciente del nivel del adversario", ante el que sus jugadores tendrán que "mostrar mucha fuerza mental".

El seleccionador de los turcos calificó como "talentoso" al futbolista del Real Madrid Arda Güler, que anhela "grandes objetivos no sólo en la selección, sino también en su propio club". "Es un jugador que está mejorando mucho y que aún puede mejorar. Demuestra con su ambición que puede ser el mejor jugador de la historia de Turquía", destacó.