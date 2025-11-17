Noruega se da un baño de masas en Oslo para festejar su regreso a un Mundial

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, encabezó la recepción oficial en el interior del ayuntamiento, junto a la ministra de Cultura, Lubna Jeffrey, y la alcaldesa de la capital, Anne Lindboe.

Los jugadores y el cuerpo técnico salieron después a saludar desde el balcón del consistorio municipal a las más de 50.000 personas que abarrotaban la plaza del ayuntamiento, a pesar de las bajas temperaturas.

"Es increíble, uno puede sentir el apoyo y el cariño que recibimos hoy aquí y ver a tantos... Es fantástico. Mil gracias", dijo el capitán y jugador del Arsenal, Martin Ødegaard, ausente en los últimos partidos por lesión.

Su compañero, la estrella del Manchester City Erling Braut Haaland, calificó también de "fantástico" el ambiente y dijo sentirse "orgulloso" de representar a su selección.

Más comedido estuvo al ser preguntado si Noruega aspiraba a ganar el Mundial: "Bueno, bueno, con tranquilidad. Fue fantástico ganarle a Italia...", dijo Haaland.

Al ritmo de "Alt for Norge" (Todo por Noruega), la canción más representativa de la selección desde el Mundial 94 y que cantaron a coro jugadores y aficionados, finalizó algo más de media hora después la primera parte de la celebración.

Está previsto que la selección noruega se traslade a continuación a un conocido restaurante-bar de Oslo, al que también podrá acceder la gente común, aunque los jugadores dispondrán también de un espacio reservado para ellos. EFE.