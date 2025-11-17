Tigres inicia la pugna por el título el jueves con su visita al América

Luego de su paso por el estadio de Ciudad de los Deportes de la capital mexicana, las felinas, que terminaron en el primer lugar de la fase regular, recibirán el partido de vuelta de la final el próximo domingo en el Estadio Universitario que se ubica en Monterrey, Nuevo León, al norte de México.

En la historia de la liga MX femenina, que data del 2017, se han jugado 15 finales, Tigres y América se han encontrado en tres ocasiones en la disputar por el título con saldo de dos triunfos para las felinas y una victoria para las Águilas.

La primera ocasión fue en el Apertura 2018, cuando el equipo de la capital obtuvo el título que se definió en tanda de penaltis.

La revancha para Tigres llegó en el Apertura 2022 con un contundente 3-0 que las proclamó como campeonas, dosis que le repitieron a las Águilas en el Apertura 2023.

Para este cuarto choque en una final, Tigres es favorito. El conjunto dirigido por el madrileño Pedro Martínez terminó la fase regular en la cima con 13 juegos ganados, tres empatados y sólo uno perdido.

Fue el equipo más efectivo, junto con Pachuca, marcó 60 goles, y tuvo la mejor defensa al encajar apenas 11.

Tuvo en Hermoso y Diana Ordoñez a sus mejores anotadoras; cada una marcó 14 goles.

Tigres buscará en esta final su séptimo título en la historia de la liga para confirmarse como el equipo más ganador. En la fase final eliminaron a Juárez en cuartos de final y a Cruz Azul en la semifinal.

El América, que es dirigido por el español Ángel Villacampa, intentará obtener su tercer campeonato.

Las Águilas también tuvieron un torneo destacado. Acabaron en el tercer escalón de la fase regular con 38 puntos producto de 12 victorias, dos empates y tres derrotas. Anotaron 57 goles y encajaron 22.

Angelique Saldívar, con 14 tantos, y Kiana Palacios, con 12, fueron dos de sus goleadoras, seguidas de la sevillana Irene Guerrero, quien convirtió ocho tantos.

En su camino a la final, el América superó al Monterrey en cuartos de final y al Guadalajara en la semifinal.