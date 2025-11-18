1-1. Suiza irá al Mundial; Kosovo, a la repesca con la intención de hacer historia

Suiza golpeó primero en el minuto 6 con una gran oportunidad de Michel Aebischer, que recibió dentro del área y trató de elevar la pelota por encima del meta Arijanet Muric, que encimó bien al centrocampista.

El conjunto helvético continuó cargando el área de Kosovo, pero sin precisión a la hora de definir. Por su parte, los locales tenían problemas para trenzar jugadas y avanzaban a través de balones largos e internadas por banda, siempre buscando a su referencia ofensiva, Vedat Muriqi.

Tras el paso por vestuarios, Suiza aprovechó la primera ocasión que tuvo para materializar el 0-1 en el minuto 47 por medio del sevillista Rubén Vargas, que aprovechó un gran pase filtrado de su compañero Djibril Sow.

Kosovo asumió más riesgos e intentó crear más peligro en el área contraria, pero fue Suiza, por medio de Johan Manzambi, quien estuvo más cerca nuevamente de marcar en el minuto 55.

En el 74, el kosovar Florent Muslija, que ya había dado muestras de su calidad, recogió el balón fuera del área y colocó un preciso tiro con rosca al palo izquierdo de Gregor Kobel para hacer el empate, 1-1.

Durante los siguientes minutos y hasta el pitido final, ambos conjuntos intercambiaron varios contrataques, pero estuvieron lejos de volver a deshacer el empate.

Así, Suiza certificó su presencia en el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos como líder del grupo B, mientras que, Kosovo, acudirá a la repesca con la posibilidad de disputar el torneo por primera vez en su corta historia. Además, Suecia, colista, también irá a la repesca a través de la vía que otorga la Liga de Naciones.