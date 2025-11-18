7-1. Gales se da un festín para alcanzar la repesca

Llevaba Gales dos partidos seguidos sin poder vencer como anfitrión. En el amistoso contra Canadá, en septiembre pasado, y recientemente en el choque contra Bélgica.

El partido no tuvo tregua. Gales necesitaba la victoria para hacerse con el segundo puesto del Grupo J que ha dominado Bélgica. Macedonia tenía suficiente con un empate.

Tres goles en cinco minutos, desde el 18 al 23, agitaron el duelo. Una falta dentro del área del meta del Sevilla Stole Dimitrievski a David Brooks fue penalti. Lo transformó el jugador del Fulham Harry Wilson.

El segundo fue en el 21, firmado por el propio David Brooks que irrumpió en el área y no desperdició un centro desde la izquierda de Brennan Johnson.

Macedonia tuvo una rápida respuesta y acortó distancias en el 23 con un centro largo, desde su campo, de Darko Velkoski, entre centrales, que recogió Bojan Miosvski, más rápido que sus defensas y batió al meta Karl Darlow.

Pero Brenan Johnson anotó un gran gol, psicológico, al borde del descanso. Fue el 3-1. Recibió de Jay Dasilva un balón en la banda izquierda y se hizo hueco tras sortear a varios defensas y culminar con un gran disparo.

Lejos de sufrir la presión balcánica, Gales aprovechó su inspiración y las facilidades defensivas para abrir brecha y acercarse al triunfo y al objetivo. A la hora de juego hizo el cuarto Gales Daniel James a pase de tacón de Harry Wilson que, en el tramo final, en el 75, hizo el quinto con un golpe franco de perfecta ejecución. Una losa demasiado pesada para Macedonia que se vio fuera del Mundial.

Amplió su triunfo al final el conjunto local con otro tanto de Wilson, de penalti, y otro en el 88 de Nathan Broadhead, a pase de Davies, que culminó la fiesta anotadora con el objetivo cumplido.

Gales irá a la repesca en busca de estar presente en otra fase final, la tercera tras las de 1958 y 2022, sus únicas presencias.