Ancelotti y su historia de amor con la Champions, en su libro 'El sueño'

Editado por Alienta Editorial, la obra repasa la historia de cómo el exjugador y técnico de Reggiolo, actual seleccionador de Brasil, consiguió batir todos los récords de la máxima competición continental, que ha ganado en siete ocasiones; dos como futbolista del Milan y cinco como entrenador, dos con el cuadro milanista y tres con el Real Madrid, al margen de las finales perdidas en ambas facetas.

Exjugador de éxito, internacional, de equipos como Parma, Roma y Milan, y también extécnico de conjuntos como Reggiana, Juventus, Chelsea, PSG, Bayern Múnich, Nápoles y Everton, a parte de Milan y Real Madrid, cuenta la historia de cómo se desarrolló su relación con el trofeo más ansiado y comparte reflexiones personales y la esencia de su sueño.

Un anhelo desde sus orígenes humildes que culmina desde lo más alto del mundo del fútbol, una relación que comienza como "un espectador frustrado" de la final de 1984, cuando, por lesión, se perdió la semifinal y la final del Roma (perdió ante el Liverpool) en su coliseo del Olímpico, y redondeó el año pasado cuando consiguió un nuevo título al frente del Real Madrid en Wembley ante el Borussia Dortmund.

"El Real Madrid es un club de fútbol con un gran peso de historia y tradición. Eso es muy importante para todos los jugadores que llevan su camiseta, pero para mí, antes que nada, el equipo es una familia. Por eso, en el silbato final me emocioné como nunca al conquistar Europa como jugador o como entrenador. La séptima vez, sinceramente, la viví igual de bien que la primera, 1989, fue igual de significativa que la tercera, en 2002, igual de importante que la Décima, en 2014. Diez años después había algo de aquel equipo que seguía con nosotros, que seguía ganando. Corrí a abrazar a mi esposa Mariann, entre la multitud", explica Ancelotti.

Asimismo ensalza a todos sus jugadores y personal, con los que consiguió completar "una combinación perfecta de talento, actitud y compromiso" y cuyo relato cuenta con las aportaciones de grandes referencias en su carrera como Paolo Maldini y Luka Modric.