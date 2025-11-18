Cucho Hernández, con máscara, principal novedad en la vuelta al trabajo del Betis

Camilo 'Cucho' Hernández ya ha formado parte del grupo que dirige el chileno Manuel Pellegrini después de hacer trabajo específico tras su operación en la nariz y ha entrenado junto al primer internacional que ha vuelto de los compromisos con su selección, el centrocampista argentino Giovani Lo Celso.

Quedan por incorporarse Pablo Fornals, quien este martes vuelve a La Cartuja con España, además del suizo Ricardo Rodríguez, los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, el congoleño Cédrick Bakambu y el español sub-21 Pablo García, quienes se sumarán escalonadamente durante esta semana.

En las imágenes difundidas por el club, además de Cucho y Lo Celso, también suma entrenamientos para su inminente vuelta a los terrenos de juego Isco Alarcón, quien podría volver a una convocatoria tras su larga convalecencia por una fractura en el peroné que se le produjo a fines del pasado agosto en un amistoso ante el Málaga.

El regreso del internacional de Arroyo de la Miel podría ser para el choque de este domingo o ya para el derbi ante el Sevilla, el próximo 30 de noviembre en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La única ausencia por lesión con la que cuenta Manuel Pellegrini es la del portero Pau López, quien convalece desde comienzos de noviembre de una rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha que se le diagnosticó tras las molestias sufridas en el calentamiento previo al partido ante el Mallorca.