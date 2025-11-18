Dani Olmo: "Sabor agridulce, pero contentos por el objetivo"

Tras el empate en el estadio La Cartuja de Sevilla ante Turquía, último de la fase de clasificación para el Mundial 2026, Dani Olmo, autor del primer gol, dijo que están "satisfechos y contentos por el objetivo" tras un partido en el que "ellos han llegado " y los de Luis de la Fuente "también" y que, aunque han "podido lograr algún gol más": "hay que seguir, contentos", sentenció.

No quiso buscar excusas con el césped porque dijo que es "el mismo para todos" y, ante todo, seguir con "el récord de partidos sin perder," y la ilusión por el Mundial, "que llegue".