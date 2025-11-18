Edgar Pérez Greco deja de ser el entrenador del Deportivo Táchira

"Solo tenemos palabras de agradecimiento para darle, profe, su entrega y amor incondicional por estos colores estarán guardados en el corazón de todos los tachirenses", señaló el club en una publicación en Instagram, sin detallar los motivos de la salida del técnico.

El Deportivo Táchira indicó que Pérez Greco siempre formará parte de cinco de los once títulos que ha ganado el equipo, tres como jugador, uno como asistente y el último como entrenador.

"Esta será tu casa, porque siempre serás un ídolo, una leyenda aurinegra", añadió.

Por su parte, Pérez Greco aseguró, también en Instagram, que cierra una etapa en el Táchira y agradeció al presidente del equipo, Jorge Silva, "por la oportunidad para liderar una institución tan grande y llena de historia".

"Siempre he creído que la dignidad, los valores y los principios no se negocian, y hoy me voy con la tranquilidad de haber sido fiel a ellos", señaló en un comunicado publicado en la red social.

El entrenador saludó a los aficionados, por su cariño y entrega, así como al cuerpo técnico y jugadores por el "profesionalismo, por el compromiso diario y por caminar juntos con honestidad y trabajo verdadero".

"La historia no la podrán borrar nunca", apuntó, sin dar más detalles sobre su salida.

El Deportivo Táchira quedó fuera de la final del Torneo Clausura de la Liga venezolana de este año al ser tercero del Grupo B con solo un triunfo, tres empates y dos derrotas, quedando detrás de su máximo rival, el Caracas Fútbol Club.

El año pasado, el equipo consiguió su undécimo título y el bicampeonato por primera vez en su historia.