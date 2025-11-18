Laporta confía en que el Barça-Eintracht de Champions se dispute en el Spotify Camp Nou

"Pronto conoceremos la decisión de la UEFA. Esperamos que sea favorable. Estamos acondicionando todo lo que hace falta para cumplir con sus requisitos. En el próximo partido no tendremos cupo de afición visitante porque no hemos podido aislar la zona. Esto no es obligatorio para LaLiga, pero sí para la UEFA", ha afirmado en declaraciones en el programa 'El món a RAC1'.

El Barcelona confirmó este lunes que el partido del sábado contra el Athletic Club se celebrará en el Spotify Camp Nou con un aforo provisional de 45.401 espectadores, un momento que para Laporta será "histórico" y supondrá "recuperar el factor campo", y ha insistido en que el club trabaja para ampliar la capacidad a 62.000 personas antes de 2026, algo que ayudará a "ajustar los precios" de las entradas.

Preguntado por las lesiones de los jugadores del Barça con sus respectivas selecciones en este inicio de curso, Laporta ha expresado su deseo de que "los dosifiquen, tengan cuidado y los cuiden para que no vuelvan lesionados y puedan jugar".

"Tenemos el caso reciente de Lamine Yamal", ha recordado el máximo dirigente del Barcelona, quien ha añadido que "cuando pasa algo con Lamine y tiene que volver a casa, las críticas son superlativas; mientras que si sucede lo mismo con otro equipo, parece que nadie se ha enterado".

Además, el presidente del club catalán ha opinado que "no puede ser que la inversión en el fútbol base impacte en el 'fair play' de los equipos", pues esta formación de los jóvenes futbolistas es lo que nutre a las selecciones. "Esto ya pasa en la UEFA, pero aquí no y es algo que se debería estudiar", ha agregado.

Por otra parte, Laporta ha asegurado que quiere decidir "lo antes posible" la fecha de las elecciones a la presidencia del Barça, que deberán celebrarse entre el 15 de marzo y el 15 de junio, y ha remarcado que se buscará un día que "perjudique lo menos posible al primer equipo".

Sobre la presentación este lunes del movimiento 'Nosaltres' (Nosotros) con vistas a las elecciones de 2026, encabezado por el candidato a los últimos comicios Víctor Font, Laporta ha respondido que le parece "muy respetable que todos los barcelonistas hagan lo que consideren", pero ha evitado responder a las acusaciones de "personalismo" por parte de Font al no estar aún en campaña.

"No estamos en campaña electoral, estamos dirigiendo el club", ha apostillado el presidente del Barcelona, quien ha admitido que la asistencia del exjugador y exentrenador Xavi Hernández al acto de 'Nosaltres' no le sorprendió ni fue "ninguna novedad", pues "en el pasado ya había tenido relación" con el futuro candidato.

Asimismo, el mandatario ha confirmado que no se pedirá un aval al presidente electo. "Era discriminatorio desde el punto de vista económico y disuasorio en la mayoría de los casos, pero el abanico de candidatos seguramente será muy similar con la criba de las firmas de apoyo", ha valorado.

Finalmente, sobre el plan de construir una estatua de Leo Messi en las inmediaciones del Spotify Camp Nou, ha comentado que "aún no se ha presentado a la familia la propuesta del escultor, pero la propuesta del partido de homenaje y de la estatua se hará".