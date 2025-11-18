Martínez señala a Paulinho, André Silva y Fábio Silva con opciones de ir a Mundial

"Tenemos ahora a tres personas: Paulinho, porque está siendo muy constante, es un jugador que está jugando muy bien. Tenemos a André Silva, que está haciendo una muy buena temporada en el Elche. Tenemos a Fábio Silva, que está en el Dormund y ya estuvo con la selección", enumeró el técnico catalán durante su intervención en un almuerzo organizado por el International Club of Portugal sobre liderazgo.

Agregó que son tres delanteros con opciones de entrar, aunque advirtió de que es importante continuar al mismo nivel y que se tomará una decisión el 20 de marzo.

En este tiempo, subrayó, hay que tener suerte y llegar a esa fecha sin lesiones para poder entrar en la convocatoria para el Mundial de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Portugal firmó el domingo su billete al Mundial 2026 con un festín de goles en casa: 9-1 ante Armenia, en un partido sin Cristiano Ronaldo, castigado tras la roja ante Irlanda, en el que el cuadro portugués se reencontró con su mejor versión y borró el mal recuerdo de la derrota en Dublín.

