Martínez, sobre Cristiano en la Casa Blanca: Representa al pueblo portugués

"Me gusta saber que estaremos en el Mundial, porque ver a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca sin que Portugal estuviera en el Mundial sería trágico, por lo que es algo muy bueno", dijo Martínez a la prensa tras intervenir en un almuerzo organizado por el International Club of Portugal sobre liderazgo.

El técnico subrayó que "Cristiano es un embajador de Portugal": "Cristiano es algo más que un jugador de fútbol, creo que puede ayudar a muchas cosas más allá del fútbol, por lo que creo que es un día feliz para todos los portugueses ver a un embajador de Portugal en la Casa Blanca".

Y recordó que el delantero de Al Nassr saudí, "sea cual sea su trabajo o club, representa a la selección, representa al pueblo portugués también, esté donde esté".

Está previsto que Cristiano sea recibido este martes por el presidente de EE.UU., Donald Trump en la Casa Blanca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy