Mikautadze, Solomon y Mouriño entrenan con normalidad y Foyth regresa al grupo

El internacional israelí Manor Solomon sufría problemas en su espalda, por lo que fue descartado para jugar en Barcelona y no fue convocado por su selección, al igual que el delantero georgiano George Mikautadze, que con molestias en una rodilla, tuvo que descartar su presencia con su selección, y tampoco jugó frente al Espanyol en la última jornada de Liga.

El lateral uruguayo Santiago Mouriño, con un fuerte golpe en su tobillo derecho, tampoco pudo ni jugar la última jornada, ni ser convocado con su selección.

Siguen sin entrenar con el equipo, al estar con sus respectivas selecciones, Pape Gueye, Renato Veiga, Tani Oluwaseyi y Tajon Buchanan; a los que hoy se han sumado Arnau Tenas y Adrià Altimira, que disputarán partido con la selección de Cataluña.