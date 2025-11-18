Roberto Martínez: Me encantaría jugar un partido de preparación contra México en marzo

Preguntado sobre la posibilidad de un encuentro frente a la selección norteamericana, una de las anfitrionas del Mundial 2026, Martínez señaló: "No puedo decir nada oficial, pero me encantaría. Bajo mi punto de vista, me encantaría poder jugar contra un equipo que sea de una federación no europea, me encantaría poder experimentar las condiciones de altitud, de humedad", dijo Martínez a la prensa tras intervenir en un almuerzo organizado por el International Club of Portugal sobre liderazgo.

Recordó que el verano pasado estuvo siguiendo el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos para comprobar las condiciones sobre las que van a trabajar.

Sobre el sorteo para definir los grupos del Mundial el próximo 5 de diciembre, el técnico catalán subrayó que a él le gustaría disputar el 16 o el 17 de junio el primer encuentro del torneo, que comenzará el 5 de junio en Ciudad de México.

"Creo que ayudaría mucho a nuestra preparación porque nuestro jugadores tienen una temporada larga, hay muchos minutos y ayudaría mucho para ajustar lo que los jugadores necesiten individualmente para preparar el Mundial", reflexionó.

Aun así, apuntó que ya han comenzado con los preparativos y que la idea es trabajar "muy fuerte" con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para tratar de que los dos partidos de marzo sean de "preparación directa y no amistosos".

Portugal firmó el domingo su billete al Mundial 2026 con un festín de goles en casa: 9-1 ante Armenia, en un partido sin Cristiano Ronaldo, castigado tras la roja ante Irlanda, en el que el cuadro portugués se reencontró con su mejor versión y borró el mal recuerdo de la derrota en Dublín.