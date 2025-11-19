Aarón Escandell: Es momento de dar un golpe en la mesa de verdad ante el Rayo

"Creo que estamos planteando bien el partido, lo veo cada día en los entrenamientos. Todos los jugadores se dejan todo en los entrenamientos para intentar ganar", explicó el guardameta valenciano en sala de prensa, después de la segunda sesión de trabajo de la semana carbayona.

Tras las primeras doce jornadas de Liga en Primera División, el Real Oviedo es colista con ocho puntos, a solo dos de la salvación, y Aarón Escandell cree que de aquí a Navidad, para lo que quedan cinco partidos, los azules tienen que "sacar los máximos puntos posibles".

"Cada partido para nosotros es una final, también el del domingo. Nos estamos jugando mucho y estamos convencidos de que vamos a lograr el objetivo de la permanencia. Hay que hacerse grandes en casa y salir con todo", concluyó el portero del Real Oviedo.

Este miércoles, Luka Ilic fue el único internacional del Real Oviedo que se sumó al trabajo tras no disputar un solo minuto con Serbia; en el club azul esperan que Rahim y David Carmo se reincorporen el jueves, mientras que Fede Viñas y Kwasi Sibo lo harían el viernes.

Al Real Oviedo le quedan tres entrenamientos más antes de recibir el domingo a un Rayo Vallecano que es el quinto mejor visitante de la Primera División y que es 12º en la tabla, con siete puntos más que los carbayones.