Adeyemi se disculpa por incidente que lo llevó a ser multado por posesión de armas

Adeyemi, en una declaración escrita, dijo que pidió en 2024 a través de internet una 'mistery box' (caja misteriosa) y que en su interior había algunos objetos como una táser y un puño de acero.
"Meses después la caja, sin abrirse, llegó a la policía. Sin embargo, fue un gran error que lamento y que me ha costado mucho", señaló Adeyemi.
"Sé que tengo una presencia pública y debo ser un ejemplo. No cumplí con ello. He aprendido de esto más de lo que puedo decir con palabras y prometo que en el futuro evitaré ese tipo de errores", agregó.
Ni su equipo, el Borussia Dortmund, ni la Federación Alemana de Fútbol (DFB) le impondrán multa adicional alguna, pero Adyemi ha llegado a un acuerdo con el director administrativo del Dortmund, Lars Ricken, y el director de selecciones de la DFB, Rudi Völler, para participar en entrenamientos con niños como una forma de trabajo social.
