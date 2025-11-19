Arambarri: "El Atlético se ha ganado el respeto de todo el mundo"

El centrocampista charrúa analizó el inicio del curso de su equipo, que después de doce jornadas es octavo con 17 puntos a sólo uno de las competiciones europeas. Pese a los problemas con las inscripciones de jugadores al comienzo de la temporada, el Getafe está en un buen momento.

"El equipo está haciendo un buen trabajo y creo que este arranque no puede ser mejor. Estamos muy sólidos defensivamente. Hemos encontrado el juego que más nos conviene que siempre nos caraterizó. Somos un equipo sólido que juega para delante", dijo.

"Y después, arriba creo que tenemos buenos jugadores y últimamente tenemos a Borja Mayoral que está haciendo goles. Es eso, ser sólidos y mirar siempre al arco rival", agregó.

Para Arambarri, partidos como el del Atlético de Madrid siempre "son lindos para jugar" y destacó que tanto el Getafe como el conjunto rojiblanco, llegan "en un buen momento" al choque que disputarán el próximo domingo.

"Son partidos lindos para jugar. Los dos equipos llegamos en un buen momento. Tenemos que hacer un partido muy correcto para sacar algo", explicó.

Además, recordó que el Atlético de Madrid "es uno de los tres grandes de España" y señaló que "se ha ganado el respeto de todo el mundo" con un fútbol "vertical y a un nivel extraordinario".

También recordó el encuentro de la temporada pasada que ganó el Getafe 2-1 y en el que marcó los dos goles de su equipo para remontar y llevarse los tres puntos:

"Hicimos un gran partido. Si nos tocaba perder, no lo merecíamos. Luchamos hasta el final y empatamos. Pudo ser uno de los partidos más importantes a nivel personal. No creo que sea el más feliz pero sí uno de los más importantes".

Preguntado por Luis Milla, su compañero en el centro del campo, fue claro sobre si merece ser convocado por la selección española:

"Creo que sí. Está haciendo un gran año y la temporada pasada ya fue buena. Este año con las asistencias dio un paso adelante y se lo merece. Es un jugador muy inteligente, maneja los tiempos del partido y es un orgullo compartir minutos con él".

Por último, no quiso hablar sobre la situación del seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, tras la derrota del combinado charrúa frente a Estados Unidos (5-1): "No voy a opinar, no tengo nada que decir".