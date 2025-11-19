El argentino Israel Damonte asume como entrenador de Boston River

"¡Vamos! ¡Sus éxitos serán los nuestros!", anunció Boston River, que hasta la antepenúltima fecha del Torneo Clausura de este año fue dirigido por Jadon Viera, quien abandonó el cargo para dirigir a Nacional.

Nacido en la ciudad argentina de La Plata en enero de 1982, Damonte jugó en Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz, Huracán y Arsenal, con el que conquistó la Copa Sudamericana en 2007 bajo las órdenes de Gustavo Alfaro.

En la temporada 2012, el excentrocampista argentino llegó a Uruguay para reforzar a Nacional, donde permaneció hasta junio de 2013 y conquistó el Campeonato Uruguayo bajo las órdenes de su compatriota Marcelo Gallardo.

Tras su retirada, Damonte comenzó en 2020 su carrera como entrenador y estuvo al frente de Huracán, Arsenal, Colón y Sarmiento de Junín, club en el que trabajó en dos períodos.

Ahora se encargará de Boston River, que acabó sexto en la temporada 2025 y de esa forma se clasificó para la Copa Sudamericana, certamen que ya disputó este año luego de haber sido eliminado de la tercera fase de la Copa Libertadores.

En ambas ocasiones lo había hecho bajo las órdenes de Viera, contratado semanas atrás por Nacional cuando sus dirigentes decidieron despedir a Pablo Peirano a falta de dos jornadas para el final del Torneo Clausura.