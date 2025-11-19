El Atlético se entrena sin Julián Alvarez, Oblak y Musso

Al delantero argentino se le espera disponible para el duelo en el Coliseum, al frente del ataque del conjunto rojiblanco, a seis puntos de la primera plaza de la clasificación, mientras que Oblak es duda para ese compromiso.

El portero se golpeó en la rodilla derecha en el segundo gol encajado el pasado sábado con su selección de Eslovenia frente a Kosovo, por lo que fue baja ante Suecia. Las pruebas a su vuelta a Madrid han arrojado resultados positivos, con lo que su evolución en los próximos días determinará si está apto o no para la visita al Coliseum en el regreso de LaLiga.

La alternativa es Juan Musso, que está listo para el encuentro más allá de su ausencia en el entrenamiento matutino de este miércoles por motivos personales. El guardameta argentino suplió en el pasado a su compañero esloveno en nueve encuentros, con siete victorias, un empate y una derrota, con seis goles en contra, cinco de ellos contra el Barcelona en la eliminatoria de las semifinales de la Copa del Rey del pasado curso (4-4 y 0-1).

David Hancko ya se reincorporó este miércoles desde su selección, aunque con trabajo de recuperación en el gimnasio, mientras que Diego Simeone aún aguarda el regreso de cuatro titulares habituales: los internacionales españoles Álex Baena, Pablo Barrios y Marcos Llorente y el uruguayo José María Giménez, a los que se les espera en la sesión de este jueves, también por la mañana, en el Centro Deportivo de Majadahonda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alexander Sorloth, que ya volvió de los partidos de su selección, sólo completó el primer tramo del entrenamiento de este miércoles.