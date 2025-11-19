El Barça vuelve a Stamford Bridge, donde no sabe perder

Frente al equipo más consistente de los últimos años en Inglaterra, el Barça llega líder de la competición europea, con los mismos puntos que el Lyon. Suma un pleno de victorias en tres jornadas - catorce goles a favor y solo uno en contra- y hace días goleó (4-0) en el clásico de la Liga española al Real Madrid.

Las azulgranas, además, han salido victoriosas en todas sus visitas al feudo del Chelsea en las últimas tres temporadas (0-1, 0-2 y 1-4), resultados con los que consiguieron el billete a la final de la máxima competición europea. Tampoco olvidan que conquistaron su primera 'Champions' frente al Chelsea en 2021 en Gotemburgo.

Aunque el encuentro no es definitivo en esta ocasión, de sumar tres puntos las vigentes subcampeonas de Europa encarrilarían la clasificación para los cuartos de final, a falta de sus duelos con Benfica y París, dos equipos menos exigentes que el Chelsea.

El conjunto de Pere Romeu desplegará su poderío como equipo más goleador, con más posesión, más intentos de gol y más precisión de la competición, con los tres tantos marcados por su capitana, Alexia Putellas, y los dos anotados por Clàudia Pina y Ewa Pajor.

Patri Guijarro, titular indiscutible en el centro del campo, y la delantera Salma Paralluelo son las únicas bajas por lesión. A ellas se suma la lateral Marta Torrejón, que se perderá el partido por motivos personales.

Enfrente, las campeonas de las últimas seis Women's Super League no notaron la marcha de la legendaria Emma Hayes, inmortalizada en el muro de leyendas de Stamford Bridge, y no solo conquistaron otra liga inglesa, sino que también se llevaron la FA Cup y la Copa de la Liga. A este duelo, sin embargo, llegan con una baja importantísima, la de la portera Hannah Hampton, heroína en la pasada Eurocopa con Inglaterra y quizás la mejor portera del mundo.

La inglesa se lesionó en el cuádriceps y estará varias semanas de baja, quizás hasta se pierda todo lo que resta de 2025, por lo que Sonia Bompastor tendrá que confiar en la suiza Livia Peng, que disputó los dos últimos encuentros, la goleada por 0-6 contra el St. Polten y el empate a uno contra el Liverpool.

Tampoco estará para este partido la colombiana Mayra Ramírez, que tuvo que pasar por el quirófano en septiembre para operarse de una lesión en los isquiotibiales.

El Chelsea es cuarto en la fase de grupos de la Champions League con siete puntos tras golear al St-Polten y al Paris FC y empatar a domicilio contra el Twente.

Chelsea: Peng; Bronze, Bjorn, Girma, Charles; Thompson, Cuthbert, Walsh, Kaptein, Baltimore; y Beever-Jones.

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Mapi León, Irene Paredes, Esmee; Bonmatí, Aleixandri, Putellas; Graham Hansen, Pajor y Pina.