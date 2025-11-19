El campeón neerlandés, el Twente, y Jill Roord miden al Atlético

En su regreso al Twente, del que salió con 20 años y ha vuelto con 28 tras su viaje por el Bayern Múnich, el Arsenal, el Wolfsburgo y el Manchester City, Jill Roord es la número ‘10’ y la referencia más imponente del adversario que aguarda al grupo entrenado por Víctor Martín, que no ha perdido en ninguna de sus siete salidas hasta ahora en esta campaña.

Internacional neerlandesa en 113 ocasiones y una década ya, campeona de la Eurocopa 2017 y subcampeona mundial en 2019, es la máxima goleadora en este ejercicio del Twente (junto a Jaimy Ravensbergen), con diez goles. Cinco de ellos son en siete duelos en la Liga de Campeones, pero todos en las previas, ninguno aún en la fase liga, en la que su equipo todavía rebusca la primera victoria, tras los empates a uno con el Benfica y el Chelsea y el revés frente al OH Leuven (2-1).

Esa derrota es la única del conjunto holandés en sus últimos ocho choques europeos. También está invicto en sus últimos cinco encuentros de Liga de Campeones como local, de los que venció cuatro e igualó uno, y ha marcado gol en 22 de sus últimos 23 partidos continentales. Es un aviso para el Atlético.

También invencible en su liga, de la que es el líder gracias al gol de la victoria de Roord este domingo en el 3-2 al Feyenoord, es decimotercero de dieciocho equipos, sin embargo, en el máximo torneo europeo, fuera del corte de clasificación.

Dentro, por el momento, está el Atlético, con la eliminatoria intermedia de octavos de final a la vista, aunque sus dos derrotas en Alcalá de Henares contra el Manchester United (0-1) y el Juventus (1-2) han reducido el impacto de su lúcido estreno contra el Saint Polten en Oslo (0-6) para mantenerlo al límite a falta de tres jornadas.

Aparte de la visita inmediata a Países Bajos, aún le queda por jugar contra el Bayern Múnich y el Olympique Lyon. Desafíos mayores que dan aún más dimensión y necesidad, si cabe, al duelo previo con el Twente. La victoria es clave. La derrota, por el contrario, es fatal para sus posibilidades.

Porque ya no queda apenas margen de error para el Atlético, cuya décima posición está ya en el aire en esta cita. Está un punto por encima tan solo de su rival neerlandés, tres por debajo de los cuatro equipos con derecho a ser cabezas de serie de la ronda intermedia y cuatro por detrás de las cuatro primeras plazas directas a los cuartos de final.

En su liga, el Atlético subió este domingo a la segunda posición, a seis puntos del Barcelona (el único que le ha ganado por ahora en la competición española en este curso, por 0-6), tras imponerse en la última jornada al Badalona por 2-0. Su tercer encuentro imbatido de los últimos cuatro entre todas las competiciones. Sus tres derrotas han sido todas en casa.

Fuera aún está invicto en este curso el equipo rojiblanco, que no ha perdido en ninguna de sus siete salidas (cuatro victorias y tres empates), antes de su visita al Twente con el regreso de Gaby García, sancionada la última jornada liguera, y con las bajas de Gio Garbelini, por una grave lesión en el peroné, y Andrea Medina, debido al protocolo activado de conmoción tras el golpe sufrido ante el Juventus hace menos de una semana.

Alexia Fernández vuelve a estar disponible en la Liga de Campeones tras su expulsión ante el Manchester United. Ya cumplió sanción contra el Juventus.

Twente: Lemey; Vliek, Knol, Carleer, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Hulst, Ravensbergen y Proost.

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia Fernández, Lauren, Silvia Lloris, Rosa Otermin; Gaby, Boe Risa, Fiamma; Jensen, Sheila o Amaiur y Luany.

Estadio: De Grolsch Veste (30.000 espectadores).