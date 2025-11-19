Lekue: "A Nico le han venido bien estas dos semanas para centrarse en su recuperación"

"Acabó el último partido ayudándonos con un golazo, pero es una lesión que tiene altibajos. Estas dos semanas le han venido bien para volver a coger un poco de piernas y centrarse en su recuperación y en su rehabilitación", dijo Lekue este miércoles en una rueda de prensa en Lezama previa al choque liguero del sábado ante el Barcelona en el Camp Nou.

Lekue apuntó que espera que "este mes de competición de final de año" el Athletic pueda contar con el extremo internacional y también con otra de sus estrellas, que también se encuentra recuperándose de una lesión, en su caso muscular, Oihan Sancet.

"Oihan está mejor, ha empezado a trabajar con el grupo. No sé hasta que punto podrá competir este sábado o no o en los próximos partidos, pero esperamos que se sea cuanto antes y que podamos contar con ellos y con el máximo de compañeros posible", añadió de cara a choque en el que no le "pillaría de sorpresa" tener un recibimiento "hostil".

"No sé realmente cual es el sentir que tienen allí con nosotros, o con el Athletic, pero no nos pillaría de sorpresa si es un recibimiento un poco hostil. El fútbol vive a veces de rivalidades y si ellos consideran que somos sus rivales y nos lo hacen saber en el campo no nos pillará por sorpresa", asumió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lekue, que también está aprovechando el parón liguero para recuperarse de unas "pequeñas molestias" que tenía, es uno de los candidatos a cubrir el sábado a Lamine Yamal, un jugador que asume que "marca las diferencias" pero dentro de un equipo con muchos jugadores "buenísimos".

"Me da el mismo miedo y respeto (jugar contra Lamine) que contra todo el FC Barcelona. Son jugadores buenísimos, del nivel máximo de Europa y del mundo y Lamine es uno más. Evidentemente marca las diferencias, pero intentaremos que no lo haga", apuntó.

En cuanto al juego, explicó que "todos los equipos saben" cómo es el del Barça y que todos "se preparan" para contrarrestarlo, pero alertó de que "es muy difícil pillarles". Aún así avanzó que intentarán "sacar algún punto". "Si no pueden ser los tres que sea uno", dijo.

Ya sobre su equipo, Lekue se congratuló de "la última victoria" liguera antes del parón, el 1-0 al Oviedo en San Mamés, porque fueron "tres puntos" que les dieron "aire" en la tabla, donde se habían quedado varados con una racha de 5 puntos de 24 posibles y también tranquilidad para "cargar pilas para un mes que viene duro".

Para el sábado Lekue pidió a los suyos "solidez como equipo". "Que el partido se juegue a lo que nosotros queremos, sabemos cómo podemos hacerles daño", apuntó deseoso de que les "salga bien el plan de partido".

El polivalente jugador bilbaíno, por otro lado, lamentó que no haya entradas el sábado en el Camp Nou para los aficionados del Athletic, ya que, "siendo el club que somos y siendo el vestuario que somos, nos afecta". "En muchos casos son familiares y amigos y es una pena que no puedan estar apoyándonos", comentó.

Ya por último, Lekue, que termina contrato a final de temporada, con 33 años cumplidos, confesó con un contundente "sí" que le gustaría continuar en el equipo rojiblanco el próximo curso.