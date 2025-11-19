Mastantuono: “Todavía no ha llegado mi mejor versión”

“Todavía no ha llegado mi mejor versión. Tuve un buen momento en River que me hizo llegar aquí, pero no es mi techo. Voy a seguir trabajando y mejorando. Es mi objetivo, mantenerme mucho tiempo en lo más alto en un club que es el más grande del mundo. Quiero que esto dure mucho tiempo", dijo en declaraciones a El Larguero, de la Cadena Ser.

"Siempre es lindo jugar con los mejores jugadores del mundo. Uno aprende mucho. También es parte de la adaptación entrar en un equipo nuevo, en un club nuevo, en una liga que es diferente a la argentina. Con el tiempo iré conociendo más a mis compañeros y ayudaré desde el lado que me toque. Acá no pienso en ser protagonista, solo en ayudar a mis compañeros. Después, se dará todo como a mí me gustaría", comentó.

Un papel dentro del equipo que se ha visto frenado por una pubalgia, de la que Mastantuono se está recuperando.

"Estoy trabajando mucho para recuperar y poder estar de vueltas en las canchas, que es lo más lindo. Ya estoy muy bien. Era un dolor que tenía de hace un tiempo largo. Era momento de frenar y recuperarse bien para poder estar al 100%. Este club lo exige. Creo que vamos de la mejor manera y pronto estaré de vuelta jugando", declaró.

El ‘30’ del Real Madrid hablo también de cómo ha cambiado su rol en el Real Madrid respecto a sus partidos en River Plate.

"En River Plate tenía un rol más protagonista. Jugaba más suelto, pero esto es parte del fútbol. Hoy el entrenador me pide jugar más pegado a la banda y voy a ayudar desde el lado que me toque siempre que sea positivo para el equipo. Yo juego donde el técnico lo vea y donde pueda ayudar al equipo. Me siento cómodo donde pueda ayudar. Si es por la derecha, por la derecha, si es en la izquierda, en la izquierda. Donde toque jugar", señaló.

Por otro lado, al ser preguntado por su comparación con Lamine Yamal, ensalzó al extremo del FC Barcelona e internacional con España.

"¿Quién es mejor hoy? Lamine es mejor. La verdad que está mostrando un nivel increíble. Está en un presente increíble. Yo acabo de llegar al Madrid. Estoy en un proceso de adaptación que ojalá sea rápido. Ojalá pueda coger pronto el ritmo de Europa y que sea una historia larga para contar y con muchos partidos”, comentó.

Además, definió a su compañero, el brasileño Vinícius Junior, como “una persona increíble” al que “se le cuestiona mucho, pero en el vestuario siempre contagia alegría” y restó importancia al enfado de ‘Vini’ al ser sustituido en el clásico.

“Pidió perdón a Xabi Alonso y a todos. Obviamente, su forma de salir no fue la correcta. Lo reconoció y sabe que es importante para el equipo. Es uno de los capitanes. Son cosas del fútbol, que pasan", añadió.

Un Mastantuono que enslazó al belga Thibaut Courtois y a su compatriota, el Dibu Martínez.

"Courtois es el arquero del mejor equipo del mundo y responde como tal. Es una persona que suma mucho y un arquero que va a pasar a la historia del fútbol por la dedicación que le pone a la hora de entrenar. En Argentina me toca estar con el Dibu, que también es increíble. Tengo la suerte de tener compañeros top. El Mundial que hizo y cómo defiende la selección, con ese amor y dedicación, es impresionante. Lo hace con mucho amor, por eso se le reconoce tanto", destacó.

También insistió en que, para él, el mejor jugador del mundo es Leo Messi, con el que comparte vestuario en la selección argentina.

"Soy hincha del Real Madrid y estoy en el club más grande del mundo, pero el mejor jugador y el más grande del mundo es Messi y hasta que se retire va a ser así. Comparto con él en la selección y es increíble. Te deja con la boca abierta cada vez que recibe la pelota. Es admirable. Es muy sorprendente que nos siga sorprendiendo a los compañeros. Yo he estado con jugadores de mucha calidad, pero estar con él es aprender todos los días. Le agradezco cómo siempre se ha manejado conmigo. Me ha ayudado mucho", aseguró.