Nico y Sancet, a punto para el Camp Nou, Iñaki sigue mejorando y Galarreta ausente

Como en días anteriores de esta semana, Nico y Sancet se ejercitaron con el grupo con aparente normalidad e Iñaki Williams trabajó aparte y en solitario.

El pequeño de los Williams arrastra una pubalgia que le limita y que le impidió ser convocado en la última lista por Luis de la Fuente, aunque después jugó en el último partido antes del parón, contra el Real Oviedo en San Mamés, en una decisión con la que su técnico Ernesto Valverde confesó haber arriesgado para contar con un futbolista diferencial.

Sancet se perdió los dos encuentros previos a ese parón liguero por una lesión leve-moderada en el bíceps femoral de la pierna izquierda e Iñaki fue baja los últimos cuatro partidos por una lesión muscular severa en el aductor largo de la pierna derecha.

La novedad en la sesión de hoy en Lezama fue la ausencia de Galarreta, un titular indiscutible al que Ernesto Valverde dosifica con mimo para impedir que le limiten los recurrentes problemas físicos que padece, por lo que, a la espera de si tiene alguna lesión que se desconoce, en principio también estaría para jugar en Barcelona.

Otra novedad en la sesión fue que el meta internacional Unai Simón ya acudió a Lezama, mientras que a sus compañeros de selección Aymeric Laporte y Dani Vivián se les espera en las dos últimas sesiones de la semana, las del jueves y viernes, las dos a las 11.00 horas, junto a su compañeros.

En el entrenamiento, además de los habituales Selton Sánchez y Mikel Santos, con rol de tercer portero de la plantilla rojiblanca, han subido a trabajar con el primer equipo los 'cachorros' Iker Monreal, central, y Eder García, centrocampista.