19 de noviembre de 2025 - 15:10

Piden que el debut en el Mundial de Escocia sea fiesta nacional

Londres, 19 nov (EFE).- El Partido Verde de Escocia ha pedido que el debut en el Mundial de la selección sea declarado fiesta nacional.

Por EFE

La líder del colectivo, Gillian Mackay, ha asegurado que millones de escoceses están deseando volver a ver a su selección en una Copa del Mundo 28 años después de la última vez y ha lanzado la idea de que el debut se declare fiesta en el país británico.

"Mucha gente estará contando ya los días para que llegue ese partido y pensando en cómo podrán tomárselo libre", dijo Mackay.

"El fútbol es para todos y qué mejor manera de unir al país que convertir ese día en festivo nacional y asegurarnos de que todo el mundo tenga la posibilidad de verlo", añadió la política.

Al disputarse los partidos en Estados Unidos, México y Canadá, los horarios serán los siguientes, 17:00, 20:00, 23:00 y 2:00, todo horas locales en Escocia.

Ante esto, el partido libera democrático ha pedido que los bares y pubs tengan licencia para abrir hasta más tarde, en lugar de cerrar a medianoche como tiene que ocurrir por ley.