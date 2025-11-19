Piden que el debut en el Mundial de Escocia sea fiesta nacional

La líder del colectivo, Gillian Mackay, ha asegurado que millones de escoceses están deseando volver a ver a su selección en una Copa del Mundo 28 años después de la última vez y ha lanzado la idea de que el debut se declare fiesta en el país británico.

"Mucha gente estará contando ya los días para que llegue ese partido y pensando en cómo podrán tomárselo libre", dijo Mackay.

"El fútbol es para todos y qué mejor manera de unir al país que convertir ese día en festivo nacional y asegurarnos de que todo el mundo tenga la posibilidad de verlo", añadió la política.

Al disputarse los partidos en Estados Unidos, México y Canadá, los horarios serán los siguientes, 17:00, 20:00, 23:00 y 2:00, todo horas locales en Escocia.

Ante esto, el partido libera democrático ha pedido que los bares y pubs tengan licencia para abrir hasta más tarde, en lugar de cerrar a medianoche como tiene que ocurrir por ley.