Fútbol Internacional
19 de noviembre de 2025 - 10:20

Rashford, Bernal y Kounde, novedades en el entrenamiento del Barça

Barcelona, 19 nov (EFE).- El Barcelona se ha entrenado este miércoles con las novedades del delantero inglés Marcus Rashford, el lateral francés Jules Kounde, que han regresado al dinámica del primer equipo tras los compromisos que han jugado con sus respectivas selecciones, y el centrocampista Marc Bernal, que el martes participó en el amistoso Cataluña-Palestina.

Por EFE

La sesión, celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, ha contado con todos los disponibles del primer equipo, además de Raphael Dias 'Raphinha' y Marc Casadó.

El atacante brasileño y el centrocampista catalán, que en el entrenamiento del martes ya se entrenaron junto a sus compañeros, siguen en la recta final de recuperación de sus respectivas lesiones y todo apunta a que estarán a disposición de Hansi Flick en el partido del próximo sábado frente al Athletic Club.

Además de los jugadores del primer equipo, también han saltado al césped del campo de entrenamiento los canteranos Eder Aller, Jofre, Tommy Marqués, Dro, Guillem Víctor y Toni Fernández.