Seis jugadores sancionados para la próxima jornada

Disciplina desestimó las alegaciones del Córdoba contra la expulsión de González en el minuto 73 frente al Deportivo, por evitar una acción manifiesta de gol, e impuso un partido de sanción al jugador, al que también castigó con otro encuentro por acumulación de amonestaciones, tras la tarjeta amarilla que vio en el minuto 53 contra el equipo gallego.

El Comité sancionó igualmente con un encuentro al futbolista del Málaga Diego Murillo, expulsado con roja directa (m.93) frente a la Cultural y Deportiva Leonesa y también con un partido a Aleksandar Radovanovic (Zaragoza) por doble amonestación y consiguiente expulsión, y a Marvin Olawale (Las Palmas), Dion Lopy (Almería ) y Francisco Javier Montero (Málaga) por acumulación de amonestaciones.

Disciplina impuso a su vez cuatro partidos de sanción al médico del Córdoba, José Miguel Bretones, por decir a un árbitro asistente "sois unos sinvergüenzas" al recriminarle una decisión, según el acta arbitral, y con dos al segundo entrenador del Valladolid, Darwin Quintana, por protestar al árbitro fuera del área técnica.