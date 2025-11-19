Una implacable Canadá vence a una Venezuela en proceso de renovación

Desde un principio, la plantilla dirigida por Jesse Marsch planteó un juego de alta presión, mientras que a Venezuela le costaba recuperar el balón.

Ya después del minuto 13 la Vinotinto comenzó a equilibrar el partido, con un tiro de esquina de Telasco Segovia que remató de cabeza Gleyker Mendoza y terminó en las manos del arquero Maxime Crépeau.

Sin embargo, en el minuto 23, un disparo del venezolano Daniel Pereira llegó hasta la mitad del área donde apareció en solitario Ismaël Koné para anotar con la pierna derecha el primer gol de los canadienses.

Tras este revés para el equipo patriota, los jugadores siguieron intentando igualar las acciones, pero la selección norteamericana aumentó la presión, por lo que quedaban pocos espacios para el ataque.

En el segundo tiempo, Venezuela intentaba armar sus líneas, aunque seguía perdiendo balones.

El encuentro vivió su momento más vibrante al minuto 57, cuando el árbitro sacó la roja a David Martínez -por un golpe en la cara a un rival-, lo que dejó a los suramericanos en desventaja numérica.

Sin embargo, tres minutos después, Koné también quedó fuera del partido, por un planchazo contra Kevin Kelcy, dejando a ambas selecciones con 10 jugadores.

A partir de entonces el partido se volvió mucho más físico, con roces entre los jugadores que obligaron a interrumpir las acciones y exigieron la intervención del réferi.

La selección dirigida de forma interina por Fernando Aristeguieta buscó desesperada el gol en los minutos finales, con un centro de Telasco Segovia que remató Teo Quintero y pasó muy cerca del arco.

Sin embargo, fue Canadá la que logró otro gol, al minuto 82, con un remate de Promise David tras un centro de Niko Sigur que sentenció el partido.

Así los criollos debieron aplazar su intención de tomar revancha del conjunto de 'La Hoja de Maple', ante el que cayeron por penales en los Cuartos de Final de la Copa América de 2024.

Venezuela: José Contreras (Wuilker Faríñez m.46); Adrián Cova (Keiber Lamadrid m.80), Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Alessandro Milani (Ronald Hernández m.80); Cristian Cásseres, Daniel Pereira; Gleiker Mendoza (José Chávez m.62), Telasco Segovia, Ender Echenique (David Martínez m.30); y Kevin Kelsy (Jesús Ramírez m.62). Seleccionador: Fernando Aristeguieta (interino).

Canadá: Maxime Crépeau, Richie Laryea, Derek Cornelius (Joel Waterman m.33), Alfie Jones, Niko Sigur, Ismaël Koné, Stephen Eustáquio (Jonathan Osorio m.73), Jayden Nelson (Jacob Shaffelburg m.64), Tajon Buchanan (Promise David m.74), Jonathan David (Nathan Saliba m.73) y Tani Oluwaseyi (Mathieu Choinière m.64). Seleccionador: Jesse Marsch.

Goles: 0-1: Ismaël Koné, (m. 23); 0-2: Promise David (m.83).

Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio Chase Stadium, Fort Lauderdale, (Florida, EE.UU.).