Víctor Chust: “Nos vemos capaces de ganar al Real Madrid”

El defensa, formado en la cantera del Real Madrid, señaló que el grupo está con “confianza” y se mostró convencido de que si el Elche “trabaja duro” y hace su fútbol habitual “se dará bien y lograremos un buen resultado”.

El jugador, cedido por el Cádiz, indicó que una de las claves para plantar cara al Madrid es “tener mucha intensidad en cada duelo”.

“Hay que seguir con lo que estamos haciendo. Al final la gente que nos ve está disfrutando y creo que haremos una buena papeleta”, indicó el central, que agregó que no hay mejor rival que el Real Madrid para confirmar las buenas sensaciones de su equipo.

Chust afirmó sentirse “cómodo” en el Elche, si bien admitió que al principio le costó adaptarse un poco “porque eran cosas nuevas para mí”, en alusión a la forma de jugar del técnico Eder Sarabia.

“Los compañeros y el cuerpo técnico me lo han hecho muy fácil y puede que ahora esté en mi mejor momento”, explicó el defensa, quien descartó que los dos últimos resultados negativos del Madrid antes del parón hayan podido minar su confianza.

“Espero un Madrid motivado. Sé la exigencia que hay ahí y más después de dos pinchazos. Vendrán aquí a ganar y nosotros, a lo nuestro. A hacer buena papeleta y a ver si sumamos los tres puntos “, señaló el jugador, que dijo estar recuperado de la lesión que sufrió en el hombro.

Víctor Chust destacó la competencia que existe en la defensa del Elche, ya que comentó que es importante para alcanzar “el mejor nivel colectivo”.

El central aseguró que el Elche es capaz de adaptarse a cualquier sistema defensivo, ya sea con una línea de tres o cuatro, y recordó que a veces su dibujo está “en función del rival, que también juega”.

“Nos amoldamos, aunque siempre con las ideas claras. Ya se ha demostrado que con una línea de tres, cuatro o cinco estamos haciendo buenos partidos, sin perder el sello de identidad”, argumentó.

Chust reconoció que el partido ante el Madrid es “especial” porque le debe “mucho” a la entidad. “Gracias al Madrid soy el jugador que soy, pero me debo al Elche y voy a muerte con esto”, aclaró.

El defensa elogió la cercanía con el jugador del cuerpo técnico de Sarabia, ya que señaló que “se preocupan antes de la persona que del jugador y eso es difícil de ver en el alto rendimiento”.

Por último, el futbolista del Elche aseguró que, pese a la entidad de los atacantes madridistas, prepara el partido “como uno más”. “Más que nada es un tema mental. Cuando están en casa o en los ratos libres te vas haciendo a la idea, pero es un partido más y que gane el mejor”, finalizó.