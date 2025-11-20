Autoridades paraguayas prevén 42 millones de dólares en ingresos por final de Sudamericana

"La ocupación hotelera en Asunción y alrededores ya alcanza el 100 % para los días de la final", señaló, en declaraciones remitidas EFE, la titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Angie Duarte, citando reportes del sector privado, de su institución y del Ministerio de Industria y Comercio.

Para la funcionaria, el partido definitivo de la Sudamericana, que tendrá lugar en el mítico estadio Defensores del Chaco, contribuye con la dinamización del sector hotelero, gastronómico, del transporte, entretenimiento y servicios conexos.

También, destacó, este evento "posiciona a Paraguay en la vidriera internacional".

La ministra indicó que, como parte de la hospitalidad de su país, han organizado el programa denominado 'Buen Anfitrión' para recibir a los hinchas con música y danzas tradicionales en los puntos fronterizos terrestres y en el aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

Este miércoles, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, informó, en una conferencia de prensa, que se han vendido cerca de 30.000 entradas para la final en el extranjero, por lo que previó que el estadio, que tiene una capacidad para 40.000 espectadores, estará "repleto".

Asunción acoge por tercera ocasión una final de la Sudamericana, tras organizar el partido decisivo del torneo en 2019 y 2024.