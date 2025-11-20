Barcelona y Liga de Quito se miden en decisivo partido por billete a la Libertadores 2026

Barcelona y Liga tienen 61 puntos cada uno, pero el cuadro quiteño tiene un partido pendiente contra el Independiente por su reciente participación en la Libertadores.

El Barcelona, del técnico español Ismael Rescalvo, podría aprovecharse del cansancio del cuadro quiteño, que el martes pasado disputó y ganó por 1-2 a Emelec el partido de ida por las semifinales de la Copa Ecuador.

Por su parte, el Independiente del Valle, con 73 puntos, saldrá de local contra Orense con la posibilidad de ampliar la ventaja sobre Liga y Barcelona por el título de la actual temporada en Ecuador.

El Orense, con 50 unidades, se jugará la última opción por ir a la Libertadores 2026.

El cuadro del Valle, tras las eliminaciones de Copa Ecuador y de la Sudamericana, seguirá en puja por el título de la Liga Pro porque, tras ganar la fase regular del torneo local, se adjudicó un billete a la fase de Grupos de la próxima Libertadores.

Entretanto, Universidad Católica, con 55 unidades, saldrá a todo o nada contra Libertad, que, con 50 unidades, se jugará también la última opción para seguir en puja por la próxima Libertadores.

La Católica saldrá de favorito comandado por los panameños José Fajardo y Azarías Londoño que, con su selección, se han clasificado para el Mundial de 2026.

Por el hexagonal que otorgará un billete para la próxima Sudamericana, el Macará procurará ampliar el liderato que ostenta, con 50 enteros, en su enfrentamiento contra el Delfín, que en la fecha pasada perdió por 8-0 ante Aucas.

Mientras, el Aucas, Deportivo Cuenca y Emelec continuarán una disputa apretada, con 49 puntos cada uno, por ir a la Sudamericana en sus partidos: Aucas frente a Emelec y el Cuenca ante El Nacional.

Por el cuadrangular para evitar perder dos equipos la categoría para el próximo año, el Mushuc Runa recibirá a en la penúltima fecha a Técnico Universitario y el Manta lo hará contra el Vinotinto.

- Partidos por la sexta fecha de los hexagonales y de la quinta del cuadrangular final:

- Viernes: Universidad Católica-Libertad y Deportivo Cuenca-El Nacional.

- Sábado: Mushuc Runa-Técnico Universitario; Manta-Vinotinto y Emelec-Aucas.

- Domingo: Macará Delfín; Barcelona-Liga de Quito y el Independiente del Valle-Orense.