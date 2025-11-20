Corberán, sobre Dimitrievski: “Ha pedido disculpas y tendrá sanción económica”

En esas declaraciones hechas en una entrevista con el periodista macedonio Lazarov en el canal de Youtube De Kumanovo a la Liga, Dimitrievski habló del contrato de su compañero, Julen Agirrezabala, del que dijo que juega por contrato, y de otros aspectos del club con los que no está de acuerdo.

“Esta temporada llegó un segundo portero con opción de contrato que debería jugar un número de partidos. Me quedé impactado. Si no juega, tiene que pagar multas al club. En verano hubo opciones de que podría haber abandonado el club, pero el Valencia no quería dejarme marchar. Había clubes de las cuatro grandes ligas, Turquía y Arabia interesados. Yo estaba listo y decidido a salir, pero me quedé”, dijo el guardameta.

Dimitrievski regresó este jueves a los entrenamientos después de su convocatoria internacional.“Hemos mantenido una conversación individual, en esa conversación el jugador ha pedido disculpas porque sus declaraciones fueron erróneas e incorrectas”, dijo Corberán.

“En el Valencia nadie juega o deja de jugar por contrato. Él es consciente, ha pedido disculpas en el vestuario y al cuerpo técnico y a partir de ahí me rijo por el régimen interno de comportamiento del club y va a tener la sanción económica propia de ese régimen. Con las disculpas y la conversación doy por zanjada esta cuestión”, finalizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy