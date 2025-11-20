Derbis por la cima, el retorno del Camp Nou y la jornada en 5 focos

Dos años, cinco meses y 22 días después de su último encuentro (el 28 de mayo de 2023 ante el Mallorca) y aún con un aforo parcial de 45.401 espectadores, el Camp Nou volverá a vibrar este sábado con un partido de fútbol y del Barcelona, que recibe al Athletic Club a la caza del liderato de LaLiga EA Sports española, a tres puntos de la primera posición del Real Madrid.

Enfrente, el Athletic Club y Nico Williams, relanzados los dos por su última victoria y su último gol frente al Oviedo en San Mamés. Un alivio porque tan solo había ganado uno de sus ocho duelos anteriores en la competición española. El equipo rojiblanco es séptimo, a once puntos de los azulgranas. Como visitante, solo ha vencido en una de sus cinco salidas ligueras.

Aún inalcanzable el Bayern Múnich, 28 puntos de 30 posibles en diez jornadas, el Borussia Dortmund y el Stuttgart compiten por la Liga de Campeones y, quizá, algo más, si se descentra el líder, siete puntos por encima en la tabla de ambos conjuntos antes de medirse entre sí este sábado en el Signal Iduna Park. Tercero contra cuarto.

Las seis victorias en las últimas siete jornadas del Stuttgart contra los dos triunfos en los cinco compromisos más recientes del Borussia Dortmund, que echa de menos la pegada de Serhou Guirassy, con un solo tanto en las seis citas más recientes de la Bundesliga. Lo necesita su equipo, que ha perdido sus cinco últimos choques contra el Stuttgart, en casa o fuera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ni el Liverpool, relegado al octavo lugar con una secuencia de resultados impropia de su nivel (cinco derrotas en las últimas seis jornadas, pese a sus casi 500 millones de inversión en este verano), ni el Nottingham Forest, ya por su tercer entrenador en este curso y en la penúltima posición, están donde esperaban a estas alturas de la campaña, con once jornadas disputadas.

El conjunto ‘red’ vive al límite desde que se desplomó. Ganador de las cinco primeras jornadas, tan solo lo ha vuelto a hacer una vez en la seis siguientes. A ocho puntos del liderato del Arsenal, también está a la espera de los réditos goleadores que le deben dar inversiones tan potentes como Alexander Isak o Florián Wirtz. El Forest, al que recibe en Anfield, solo ha vencido dos de los once choques jugados hasta ahora, uno de ellos en la última jornada: 3-1 al Leeds.

Reducida su ventaja al frente de la clasificación de la ‘Premier’ inglesa hasta los cuatro puntos, el Arsenal retorna a la acción en su estadio contra el Tottenham, en el derbi del norte de Londres, que expone al conjunto de Mikel Arteta, con solo cinco goles en contra en once jornadas, con la garantía de su primera posición, con el aval de su plantilla y con la convicción de sus precedentes recientes contra ese rival.

El Tottenham, quinto con 18 puntos, a ocho del Arsenal, y con una sola victoria en las últimas cuatro citas ligueras (0-3 al Everton), es el mejor visitante del curso en la ‘Premier’, con 13 de los 15 puntos por los que ha jugado hasta ahora lejos de su campo. Pero sólo ha ganado en dos de sus últimas 35 visitas al terreno del Arsenal, en una de las 15 más recientes y en ninguna de las últimas seis, desde un 0-2 en 2018 en la Copa de la Liga. En la liga, su último triunfo allí data de 2010, por 2-3.

El Inter, por primera vez en el liderato de la Serie A en esta temporada, con 24 puntos (los mismos que el Roma), y el Milan, tercero a dos puntos de la cima, protagonizan este domingo un derbi apasionante por la primera plaza, con el conjunto ‘neroazzurro’ en su mejor momento desde que lo dirige Cristian Chivu: once triunfos en sus últimos doce choques entre todas las competiciones.

El Milan sufre altibajos. De vuelta momentáneamente al liderato dos años después en este ejercicio, apenas se sostuvo una semana en la cima. No ha perdido con el Inter en ninguno de sus últimos cinco enfrentamientos, con tres victorias y dos empates. Los tres triunfos fueron con la condición de visitante en San Siro, como ahora. EFE