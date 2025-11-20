El fútbol y Wimbledon, excepciones en la ley contra la reventa de entradas

Con los planes del Ejecutivo laborista, la reventa de entradas por encima del precio original de la entrada más las tarifas "inevitables", incluidos los cargos por servicio, serán ilegales, indicó el ministerio. Las medidas se aplicarán a cualquier plataforma que revenda entradas en el Reino Unido y las empresas que infrinjan la normativa podrían estar sujetas a sanciones económicas de hasta el 10 % de su facturación global.

Sin embargo, estas no se aplicarán a los abonos de Wimbledon ni a las entradas de los partidos de fútbol.

En el caso del fútbol, se debe a que la venta de entradas ya está sujeta a otra legislación, la de 1994, que regula que solo los vendedores oficiales, generalmente los clubes, pueden revender entradas. Esta ley fue introducida para evitar el comportamiento antisocial y el desorden y la violencia en los estadios.

Wimbledon, por su parte, tiene un sistema de abonos a cinco años en sus dos pistas principales. En el ejemplo de la pista central, que tiene capacidad para 15.000 espectadores, 2.520 de esta entradas están en manos de los abonados, que pueden revenderlas al precio que gusten.

Según lo expuesto por los parlamentarios, el caso de Wimbledon es diferente al de los eventos "de un día" y, por lo tanto, tienen que acogerse a una regulación diferente.

Esta es una gran noticia para el torneo londinense y para sus abonados, que hacen un importante negocio con la reventa de entradas. Mientras que el torneo vende los abonos a cinco años por 116.000 libras (130.000 euros), los compradores pueden revender las entradas de cada día al precio que ellos quieran. El abono a cinco años da acceso a un asiento en la pista central durante los quince días de torneo.

Dos entradas para la final masculina de Wimbledon se han llegado a vender por 40.000 libras.