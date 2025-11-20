Galarreta y los internacionales regresan al trabajo en Lezama en medio del temporal

Galarreta no se ejercitó el miércoles con sus compañeros y hoy regresó al grupo, como también lo hicieron Unai Simón y Vivián en el retorno a su equipo tras ayudar en este último parón liguero a la selección española a certificar su clasificación para el Mundial 2026 del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

En esos encuentros del combinado de Luis de la Fuente estuvo también Laporte, quien, tras jugar los dos encuentros ante Georgia y Turquía, se dosificó en el trabajo en Lezama.

Asimismo, como durante todos los días de esta semana, se ejercitaron con aparente normalidad junto a sus compañeros Nico Williams y Oihan Sancet, quienes parecen en condiciones de jugar el sábado en el Camp Nou ante el FC Barcelona (16.15 horas).

De cara a ese choque, la única duda, en principio, es Iñaki Williams, quien arrastra todavía la lesión muscular severa que le hizo perderse los cuatro últimos partidos de su equipo.

Sancet se perdió los dos últimos encuentros, y Nico, aunque jugó antes del parón ante el Real Oviedo y marcó un golazo, padece desde la temporada pasada una lumbalgia que le limita y que le impidió ser convocado por el seleccionador en su última citación.

La convocatoria del Athletic para Barcelona, no obstante, se conocerá mañana, viernes, tras el último entrenamiento antes del choque (11.00), después del cual también Ernesto Valverde ofrecerá la rueda de prensa previa al partido.

En todo caso son ausencias seguras para la cita del sábado las bajas de larga duración, las de los lesionados de gravedad Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz y la de Yeray Álvarez, este sancionado por la UEFA hasta abril.