Giuliano se retira del entrenamiento; Julián Alvarez y Oblak trabajan en el gimnasio

Giuliano, titular indiscutible y futbolista crucial en la reacción del equipo rojiblanco, debió abandonar la sesión a los 20 minutos, aparentemente por una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo, y se retiró al vestuario para ser examinado por los servicios médicos, a la espera del diagnóstico y de las probables pruebas para valorar si hay lesión o no.

El extremo del Atlético, que ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias en este ejercicio (dos de esos tantos y cinco pases decisivos corresponden al último tramo de ocho triunfos en los diez encuentros más recientes), es duda en este momento para el choque de este domingo contra el Getafe, pendiente de la dimensión de la dolencia.

También está en duda Jan Oblak, con un golpe en la rodilla en el duelo del pasado sábado de Eslovenia contra Kosovo y que siguió con su puesta a punto en el gimnasio; al igual que hizo Julián Alvarez, tras su ausencia en la sesión del miércoles por una indisposición, aunque se prevé que el goleador argentino estará disponible para el partido del domingo, en el que formará en el once titular.

En el entrenamiento fueron baja tanto Johnny Cardoso, por una indisposición, pero probablemente también disponible ante el Getafe, como Robin Le Normand, que se perderá su segundo partido seguido por la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda que sufrió en la Liga de Campeones frente al Union Saint-Gilloise.

Entre tanto, Simeone ya dispuso en Majadahonda de todos sus internacionales, con el retorno a la disciplina del equipo de los españoles Marcos Llorente, Álex Baena y Pablo Barrios, de los que sólo el último se ejercitó con el grupo este jueves (los otros dos tuvieron suave trabajo regenerativo), y del uruguayo José María Giménez, quien también siguió un plan específico en el entrenamiento de esta mañana, al margen del grupo.

David Hancko y Alexander Sorloth se entrenaron por primera vez el entrenamiento al completo con el grupo desde su regreso de los compromisos internacionales, aunque el noruego ya se ejercitó en una parte de la sesión del miércoles al mismo ritmo que sus compañeros.