Isaac Romero está "feliz por el grupo que se ha formado" esta temporada

El futbolista nacido en la localidad sevillana de Lebrija ofreció una rueda de prensa tras el entrenamiento dirigido por Almeyda en la ciudad deportiva de club y dijo que, en lo personal, también se siente "muy bien este año y súper feliz".

El delantero, que suma tres tantos en lo que va de LaLiga, alabó al otro ariete del plantel, el nigeriano Akor Adams, del que dijo que es "una gran persona, muy cercano" con el que se ayuda "mutuamente a competir, tratando de hacer el mayor número de goles para el equipo".

Así, Isaac cree que "es una pena" que el internacional con las Súper Águilas "se vaya tanto tiempo" en enero a disputar la Copa de África, un periodo en el que él estará "solo" e intentará "hacer todos los goles posibles", además de aportar "trabajo en la presión y sacrifico".

Isaac Romero espera "estar ante el Espanyol para ayudar en lo que pueda", en el partido que jugarán como visitantes el próximo lunes, después de varias semanas de baja por lesión, ya que se encuentra "cada día un poco mejor, con mejores sensaciones".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El canterano consideró "un orgullo" pensar que el Sevilla pueda luchar esta temporada" por estar en los puestos altos de la tabla, pero apuntó que ahora únicamente" piensa "en ganarle al Espanyol" para continuar la progresión de una plantilla que es "una piña dentro y fuera del vestuario".

"Trabajo a diario para mejorar la finalización e intentaré ayudar al equipo con goles, este año ya sumo tres", dijo el delantero, quien también comentó que "el club está abierto a escuchar ofertas por los jugadores", pero que él se quiere "quedar".

"Todavía tengo cosas que dar y sueños que cumplir con esta camiseta", añadió sobre la posibilidad de salir en próximos mercados de contrataciones.