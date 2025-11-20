Marcao trabaja con el grupo y deja la lista de lesionados con seis jugadores

El club comunicó la pasada semana que Marcao Teixeira sufría una contusión ósea en el tobillo izquierdo y por ello no estuvo en los últimos entrenamientos, aunque ya se ejercitó con normalidad este jueves y podrá estar disponible para el encuentro en el campo del Espanyol del próximo lunes, que cierra la decimotercera jornada liguera.

Almeyda está ahora pendiente de otros seis futbolistas con problemas físicos, como los defensas César Azpilicueta, baja de última hora ante hace dos semanas ante Osasuna por una lesión en el soleo de la pierna derecha; y el francés Tanguy Nianzou, que la pasada semana se lesionó en el bíceps femoral derecho.

El medio francés Lucien Agoumé, por su parte, se recupera de un golpe que recibió ante la Real Sociedad hace tres jornadas; el delantero chileno Alexis Sánchez, de una dolencia en el bíceps femoral derecho que se produjo también en San Sebastián; el central portugués Fabio Cardoso, de una lesión en el soleo de la pierna izquierda que se produjo el pasado 31 de octubre; y el punta Isaac Romero, que tiene un problema en el aductor de la pierna derecha desde hace dos semanas.

Otro jugador que con seguridad no estará en Barcelona para medirse al Espanyol es el lateral derecho José Ángel Carmona, en este caso al estar sancionado por acumulación de amarillas.

Almeyda, además, está pendiente el paulatino regreso a su disciplina de los ocho jugadores que fueron convocados por sus respectivas selección nacionales y, si el miércoles ya se incorporaron el medio serbio Nemanja Gudelj y los atacantes nigerianos Akor Adams y Chedira Ejuke, este jueves ya estuvo el portero griego Odysseas Vlachodimos.

Aún falta por integrarse al grupo el portero noruego Orjan Nyland, el lateral chileno Gabriel Suazo, el centrocampista Djibril Sow y el extremo Rubén Vargas, ambos internacionales suizos.