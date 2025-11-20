Palmeiras recorta un punto al Flamengo en la cima del Campeonato Brasileño

Flamengo y Palmeiras, ahora separados por apenas dos puntos, mantienen un intenso pulso por el título de Liga y, además, dentro de nueve días se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores, en el Monumental de Lima.

Hoy quedó en evidencia que los dos equipos están reservando energías para esa gran final.

En el estadio Maracaná, el 'Fla' se vio sorprendido por un Fluminense, dirigido por el argentino Luis Zubeldía, que sentenció el encuentro en un lapso de ocho minutos de la primera mitad.

Marcó el primero el mediapunta argentino Lucho Acosta en el 25 y el extremo colombiano Kevin Serna aprovechó un fallo garrafal del arquero rojinegro Agustín Rossi para ampliar distancias en el 33.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El técnico Filipe Luís buscó la reacción de su equipo metiendo a Everton Cebolinha, Jorginho y el ecuatoriano Gonzalo Plata.

El exjugador del Chelsea y Arsenal recortó de penalti en el 85, pero ya era demasiado tarde para una remontada.

De esta forma, Flamengo desaprovechó una oportunidad de oro para aumentar su liderazgo en esta 34ª jornada, pues cuando encaró el clásico contra el 'Flu' ya sabía que Palmeiras había empatado sin goles en casa contra Vitória.

En un partido adelantado de la 37ª fecha, el cuadro paulista chocó con un extraordinario Thiago Couto bajo los palos del equipo visitante, que lucha por salir de la zona de descenso a la segunda división.

El arquero del Vitória protagonizó diversos milagros en el Allianz Parque de São Paulo ante los remates del argentino Aníbal Moreno, el paraguayo Gustavo Gómez y el brasileño Felipe Anderson.

Vitor Roque, recién llegado de la concentración con la selección brasileña, saltó al césped en el descanso, pero no encontró portería.

No obstante, lo que parecía ser un mal resultado, se transformó en un punto valioso tras el revés del Flamengo, que se queda con 71 puntos, dos más que Palmeiras, cuando faltan apenas cuatro partidos para el final del torneo.