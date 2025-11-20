Recuperan un reloj y dos anillos de 150.000 € olvidados por un jugador de fútbol turco

Según ha informado este jueves la Policía Nacional, que no ha facilitado la identidad del jugador, este se percató del olvido una vez que se encontraba en el aeropuerto de San Pablo (Sevilla).

Contactó entonces con la seguridad de la Federación Española de Fútbol para que comprobasen que las joyas se encontraban en el vestuario visitante.

Una vez que los miembros de seguridad chequearon el referido vestuario en su totalidad no encontraron los objetos y, tras informar a la delegación turca, un representante del jugador interpuso denuncia ante Policía Nacional.

En colaboración con la seguridad privada, los agentes se hicieron cargo de la investigación y, gracias a la inmediatez y a la intensidad de las diligencias practicadas, la Policía recuperó a las pocas horas la totalidad de los efectos sustraídos.

El reloj y los anillos serán entregados y devueltos a su legítimo propietario a través de su representante legal en los próximos días.

Según la Policía Nacional, la investigación se mantiene activa actualmente para confirmar la autoría de los hechos y determinar con precisión cómo se produjo la sustracción, así como depurar las responsabilidades correspondientes.