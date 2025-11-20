Un club inglés prohíbe la entrada de por vida a un aficionado por comentarios sexistas

El incidente ocurrió en el partido contra el Coventry Sphinx del pasado sábado, el cual fue suspendido tras los insultos y comentarios sexistas de dicho individuo.

El Diamonds confirmó que ha investigado los hechos y que ha identificado al responsable, sancionándole de por vida de todos los eventos relacionados con el club. Eso sí, este puede apelar la resolución y la suspensión puede reducirse si lleva a cabo un programa educativo.

"Nos gustaría pedir disculpas a la árbitra del partido por lo ocurrido y sentimos la atención nacional e internacional que este incidente ha generado", dijo el club en un comunicado.

Después del partido, el entrenador local, Elliot Sandy, confirmó que los comentarios a la árbitra se habían producido en la primera parte del encuentro y que la colegiada pidió que se echara a esta persona del campo.

"Esa persona fue expulsada y seguimos el partido, pero vino al descanso y nos dijo que después de eso su cabeza no estaba al 100 % en el partido. Condeno lo que ha ocurrido. No hay espacio para esto en el fútbol y lo siento mucho por ella que esto haya ocurrido", añadió Sandy.