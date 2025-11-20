Valencia-Levante, el derbi valenciano de la necesidad y la igualdad

Tres años después, la capital valenciana vuelve a vivir un derbi en la élite que puede ser uno de los más disputados de su historia. El Valencia, que acumula siete partidos sin ganar, es el equipo que marca la salvación con 10 puntos, mientras que el Levante es antepenúltimo con tan solo un punto menos.

Con su empate ante el Betis antes del parón, el Valencia se libró de la zona roja y salió del descenso gracias a su mejor diferencia de goles con el Girona, que es el antepenúltimo de la clasificación con diez puntos, los mismos que el Valencia.

El equipo de Carlos Corberán tratará de aferrarse a las buenas sensaciones que experimentó ante el equipo verdiblanco y convertirlas en una victoria que suponga un punto de inflexión después de acumular cuatro derrotas y tres empates.

Así, el Valencia no gana desde hace dos meses y su última victoria fue ante el Athletic en Mestalla (3-0), donde ha conseguido sumar sus únicas dos victorias del presente curso. A su feudo también tratarán de aferrarse el equipo blanquinegro, que ha colgado el cartel de entradas agotadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los valencianistas nunca han perdido en Mestalla contra el Levante. En sus dieciséis enfrentamientos en Liga, diez son las victorias y seis los empates. Aunque en los últimos años la igualdad ha ido creciendo, con dos igualadas en los últimos tres partidos, y esta temporada la clasificación así lo indica.

Para el partido, Corberán podría optar por un once y sistema similar al del día del Betis. En ese encuentro, Pepelu, que se enfrenta por primera vez al equipo que le formó, tuvo un papel clave. El centrocampista de Denia retrasó su posición, jugó por detrás de Javi Guerra y André Almeida en el trivote y se convirtió en el ‘tercer central’ para la salida de balón.

En portería, Agirrezabala es fijo, así como Tárrega en el eje de la defensa -son los únicos que lo han jugado todo pese a que Corberán no ha repetido alineación-. Al central valenciano le acompañará Copete y en los laterales estarán Thierry y Gayà.

El centro del campo sería el mismo trivote de la pasada jornada, mientras que en ataque, donde jugaron Diego López, Danjuma y Lucas Beltrán, podrían entrar Luis Rioja o Hugo Duro. El otro puesto sería para Danjuma, que es fijo para Corberán.

En el apartado de bajas, Diakhaby y Largie Ramazani siguen lesionados, mientras que finalmente Filip Ugrinic y Foulquier han entrado en la convocatoria tras entrenar con el grupo en las últimas sesiones de trabajo del equipo.

Por su parte, el Levante llega muy exigido al derbi, en puestos de descenso y después de cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria. Además, el equipo levantinista nunca ha ganado en Mestalla.

El entrenador del Levante, Julián Calero, no podrá contar para este partido con los lesionados Pablo Martínez ni Carlos Espí, pero recupera a Unai Vencedor, sancionado en la última jornada del campeonato.

Calero ha programado el último entrenamiento previo al derbi el jueves por la tarde para esperar el regreso del hondureño Kervin Arriaga y el australiano Mathew Ryan, que estaban con sus selecciones.

Ryan no ha participado con Australia, así que será titular. Más compleja es la participación de Arriaga, que ha jugado dos partidos con Honduras y llega algo justo a nivel físico.

En el caso de que Arriaga no esté listo para ser titular, sería Oriol Rey quien acompañase a Vencedor en el eje de la medular y en el resto de posiciones no se esperan, a priori, muchos más cambios.

Volvería, eso sí, al once titular el delantero Iván Romero, que se perdió los tres partidos previos al descanso en la competición por una lesión muscular y volvería a ser la pareja de ataque de Etta.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Pepelu, Guerra, Almeida, Danjuma, Rioja o Diego López; Beltrán o Hugo Duro.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez, Vencedor, Arriaga o Rey, Carlos Álvarez, Brugué, Iván Romero y Etta Eyong.

------------------------------------------------

Puestos: Valencia (17º con 10 puntos) y Levante (19º con 9 puntos)

El dato: El Levante nunca ha ganado en Mestalla.

Carlos Corberán: “Calero está haciendo un equipo competitivo y duro en la Primera División”

Julián Calero: “Creo que desde que llegó Corberán han cambiado mucho las cosas a mejor en cuanto a estructuras y muchísimos automatismos en el Valencia".

Altas: Ugrinic por el Valencia; Vencedor (tras sanción) por el Levante.

Bajas: Diakhaby y Ramazani por el Valencia; Pablo Martínez y Espí en el Levante.

Dudas: Foulquier por el Valencia; Arriaga en el Levante.