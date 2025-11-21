Bellingham, incluido en el mejor once histórico del Birmingham City

El centrocampista del Real Madrid, natural de Stourbridge, una localidad cercana a Birminhgham, jugó en el Birmingham City desde los ocho años hasta que se marchó al Borussia Dortmund en 2020 por unos 30 millones de euros, lo que le convirtió en el traspaso más caro de la historia del club inglés.

Pese a haber jugado solo 44 partidos con los 'Blues', el club reconoció su aportación, su calidad y el dinero que dejó en el traspaso y retiró su número '22'.

En el Birmingham City, Bellingham se convirtió en el jugador más joven en debutar, a los 16 años y 38 días, y también se convirtió en el goleador más joven del club al anotar 2-1 contra el Stoke City, 25 días después.

Después de tres años en el Borussia Dortmund, donde llegó a ser nombrado mejor jugador de la Bundesliga, Bellingham fichó por el Real Madrid, club con el que ha ganado una Champions League y una Liga Española.

Con Inglaterra debutó en noviembre de 2020 y ha disputado 46 encuentros y marcado seis goles, además de participar en el Mundial de Catar 2022 y en la Eurocopa de Alemania 2024 en la que fue clave para que los ingleses llegaran a la final contra España.

El mejor once histórico del Birmingham incluye a Gil Merrick como portero; Stephen Carr, Kenny Burns, Roger Johnson y Martin Graninger, como defensas; Seb Larsson, Jude Bellingham, Barry Ferguson y Stan Lazaridis, como centrocampistas; y Christophe Dugarry y Trevor Francis, como delanteros.