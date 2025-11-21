Igor Thiago llama a la puerta de la selección brasileña

"Le encantaría ponerse la camiseta de Brasil. Es una gran ambición suya. Lo ayudaremos tanto como podamos para lograr eso. Está en constante desarrollo y claramente es muy ambicioso y muy patriótico", dijo este viernes el irlandés en la previa del encuentro ante el Brighton.

El delantero brasileño no entró en la última lista de la selección que facilitó técnico Carlo Ancelotti, en noviembre, para los amistosos frente a Senegal y Túnez, que se saldaron con una victoria y un empate, a pesar de su gran inicio de campaña.

Thiago, que en cuyo último partido de Premier anotó un doblete en la remontada ante el Newcastle, ha anotado 8 de los 17 tantos de su equipo en Liga y ocupa la segunda posición de goleadores, solo superado por Erling Haaland con 14.

"Solo puedo hablar de Thiago y lo bueno que ha sido. Es muy importante para nosotros y encaja a la perfección con la forma en la que jugamos", añadió Andrews.

