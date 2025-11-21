Juan José Frangie: "Jalisco quiere ser la mejor sede del Mundial"

Los eventos principales se celebrarán en el Estadio de Guadalajara (Akron) con capacidad para más de 46.000 personas y en el Estadio Jalisco con capacidad para casi 54.000 espectadores. Además la Plaza de la Liberación de Guadalajara acogerá la zona de aficionados con capacidad para 65.000.

Frangie recordó el debut de la selección española en el Estadio de Jalisco durante el Mundial de México'86 y aseguró que quiere que "España vuelva jugar en México, en Jalisco y en Zapoapan" durante la próxima edición mundialista este próximo verano.

El que fuera directivo de clubes como Guadalajara y Tecos, entre otros, destacó a Jalisco por encima de otras sedes debido al folclore y la esencia que se respira en todo el estado mexicano haciendo enfásis en el "mariachi, el tequila y la charrería" además de la gran capacidad e infraestructura que posee la sede.

También subrayo el compromiso por reforzar los protocolos y coordinación de seguridad y movilidad entre los tres niveles de gobierno para garantizar un entorno seguro y confiable para las selecciones y los aficionados y señaló que el aeropuerto de guadalajara "será el mejor de América Latina".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El municipio de Zapopan albergará cuatro partidos del Mundial (11, 18, 23 y 26 de junio) y recibirá al combinado mexicano en el segundo de estos, además de dos encuentros de la repesca intercontinental clasificatoria para la fase final que tendrá lugar entre el 23 y 31 de marzo.