Julián Álvarez y Giménez, en el once para Getafe; Oblak y Giuliano, todavía en duda

Ni el portero esloveno, con un golpe sufrido en el duelo del pasado sábado con la selección eslovena frente a Kosovo, ni el extremo argentino, con unas molestias musculares (las pruebas de este jueves descartaron una rotura muscular), se entrenaron con el grupo en la sesión de este viernes, la penúltima antes de la visita dominical al Coliseum.

A la espera de si están disponibles, en una carrera contra el tiempo que tendrá su tramo definitivo en el entrenamiento de este sábado a las 11.00 horas en Majadahonda, el técnico ya tiene una idea del once para medirse al Getafe, con Juan Musso como la alternativa a Oblak en la portería. El argentino lo ha suplido ya nueve veces, con siete triunfos, un empate y una derrota. En seis de esos encuentros terminó imbatido.

Simeone manejó este viernes una defensa con Marcos Llorente, José María Giménez, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri. Dentro de esa configuración, habría descanso de inicio para David Hancko, con el regreso de Lenglet. El central francés no ha jugado en ninguno de los cinco encuentros disponibles después de su expulsión contra el Celta en el estadio Balaídos.

En el centro del campo son fijos Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena y Nico González, ya sea por la banda derecha o la izquierda, al igual que Julián Alvarez en la delantera, con la única duda de si la última de las plazas del once será para Alexander Sorloth o Thiago Almada y con el condicionante todavía de si Giuliano Simeone está o no listo para el encuentro de este domingo por sus molestias.

La prueba de este viernes fue la primera con todos los internacionales al mismo ritmo del grupo y aún con las bajas sobre el terreno de Oblak, Giuliano, Johnny Cardoso, ausente por segundo día seguido por una indisposición y también en duda para el choque, y Robin Le Normand, que será baja por la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda sufrida en el encuentro de la Liga de Campeones frente al Union Saint-Gilloise.