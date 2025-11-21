La fortaleza local del Villarreal, contra la endeblez fuera del Mallorca

El Villarreal es tercero 26 puntos, uno más que el Atlético, dos menos que el Barça y cinco menos que el Real Madrid. El Mallorca es décimo quinto con 12, solo dos más que Girona, que cierra actualmente las posiciones de descenso.

Más allá de la incógnita de cómo le habrá sentado un parón en el que Marcelino ha querido dar un buen descanso a su plantilla, el Villarreal retoma la Liga en casa, donde ha sumado cinco victorias y un empate. El Mallorca lleva fuera cinco derrotas y un solo triunfo, el logrado en el campo del Sevilla.

El técnico asturiano mantienen las bajas de los lesionados Logan Costa y Willy Kambwala, mientras que son duda Santiago Mouriño y George Mikataudze, ambos con problemas físicos aunque más adelantado en su recuperación el delantero georgiano. En principio, los locales recuperan a Solomon, baja en los últimos choques por problemas de espalda.

Aunque, Marcelino ha insistido en separar ambas competiciones, el duelo llega solo tres días antes de la visita este martes en la Liga de Campeones al Borussia Dortmund, un choque en el que el Villarreal apurará sus pocas opciones de pasar de ronda en el torneo europeo.

Viene de ganar el cuadro balear ante el Getafe (1-0) y de mejorar sus sensaciones en el último mes y medio, especialmente después del impulso que supuso asaltar el Sánchez-Pizjuán (1-3), aunque la dura derrota ante el Betis (3-0) y el empate contra el Levante (1-1) bajaron ligeramente las expectativas.

Esta visita, más allá de las complicaciones deportivas que suponen enfrentarte como visitante al tercer clasificado de LaLiga EA Sports, trae recuerdos negativos por la goleada recibida el curso anterior (4-0) en un partido que marcó un antes y un después en la temporada, que fue cuesta abajo desde entonces.

Ese mal sabor de boca querrá quitárselo el elenco de Jagoba Arrasate, que viaja con las ideas claras tras la buena imagen mostrada contra el Getafe y que debe exportar a tierras castellonenses, con una línea defensiva reconocible en la que podría entrar Mateu Jaume.

La reciente llegada de Mojica de su convocatoria con Colombia podría relegarle al banquillo, siendo este el único cambio destacable en un once donde repetiría Omar Mascarell tras su gran actuación como escudero de Samu Costa en la pasada jornada.

Arriba, Jan Virgili mantendrá su posición al ser el extremo más desequilibrante de la plantilla y podría acompañar a Muriqi y Mateo Joseph, una doble punta con variantes, pero que se consolida con el paso de las semanas.

Villarreal: Luiz Júnior, Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Dani Parejo, Santi Comesaña, Nicolás Pepe y Alberto Moleiro; Gerard Moreno y Ayoze Pérez.

Mallorca: Lucas Bergström; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mateu Jaume; Mascarell, Samu Costa, Mateo Joseph, Darder, Virgili; y Muriqi.

Puestos: Villarreal, 3º (26 puntos); Mallorca, 15º (12 puntos).

El dato: Si gana, el Villarreal firmaría su mejor bagaje en los primeros trece choques con 29 puntos.

Moleiro: "Solo pensamos en el Mallorca, nadie habla de lo de Dortmund"

Arrasate: "Hay que ver a un Mallorca gigante".

Bajas: Villarreal ; Logan Costa y Willy Kambwala; Mallorca: Marash Kumbulla, Toni Lato, Leo Román y Dani Rodríguez.

Dudas: Santiago Mouriño (golpe tobillo) y George Mikataudze (molestias rodilla).