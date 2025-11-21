La 'Pichichi' Charlyn Corral encabeza lista de México para las eliminatorias mundialistas

Corral, líder goleadora de los últimos cuatro torneos del fútbol mexicano, brilló en el Apertura con 22 tantos para las Tuzas de Pachuca, equipo que también aporta al equipo nacional a la centrocampista Karla Nieto, la defensa Kenti Robles y la guardameta Esthefanny Barreras.

También destacan en la convocatoria del seleccionador español Pedro López, divulgada este viernes, los llamados de varias figuras de América y Tigres UANL, que disputarán el domingo la final del Apertura.

López, quien entrena a México desde septiembre de 2022, eligió del América a la portera Itzel Velasco, a la defensa Kimberly Rodríguez, las centrocampistas Nicolette Hernández y Scarlett Camberos y a las delanteras Kiana Palacios y Montserrat Saldívar.

Las integrantes de Tigres que asistirán al llamado son Greta Espinoza para la zaga, Alexia Delgado y Aaliyah Farmer para el medio campo y Stephany Mayor, Diana Ordoñez y María Sánchez como atacantes.

México forma parte del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf junto a Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes.

El equipo, que debutará el próximo sábado con su visita a San Vicente y las Granadinas, asumirá las eliminatorias con el objetivo regresar a una Copa del Mundo luego de perderse las dos ediciones anteriores (Francia en 2019 y Australia y Nueva Zelanda en 2023.)

En la historia de la Copa Mundial femenina, que data de 1991, México ha estado presente en tres ediciones. La primera fue en Estados Unidos 1999, la segunda en Alemania 2011 y la más reciente fue en Canadá 2015; en todas se quedó en la fase de grupos.

- Convocatoria de la selección mexicana:

Guardametas: Itzel Velasco (América), Celeste Espino (Guadalajara), Esthefanny Barreras (Pachuca).

Defensas: Kimberly Rodríguez (América), Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul), Kenti Robles (Pachuca), Reyna Reyes (Portland Thorns FC), Greta Espinoza (Tigres), Rebeca Bernal (Washington Spirit).

Centrocampistas: Scarlett Camberos (América), Nicolette Hernández (América), Karla Nieto (Pachuca), Fátima Servin (Monterrey), Alice Soto (Monterrey), Alexia Delgado (Tigres), Aaliyah Farmer (Tigres).

Delanteras: Kiana Palacios (América), Montserrat Saldívar (América), Jacqueline Ovalle (Orlando Pride), Charlyn Corral (Pachuca), Stephany Mayor (Tigres), Diana Ordoñez (Tigres), María Sánchez (Tigres).